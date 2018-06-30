30.06.2018, 17:18

В России ответили на призывы США к отказу от ”Северного потока-2”

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Lenta.ru
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Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Stefan Sauer, AP

В Евросоюзе понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности всего региона. Такое мнение высказал РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя обращенные к ЕС призывы США отказаться от сотрудничества по проекту ”Северный поток-2”.

”И если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около двух процентов”, — уточнил Грушко.

По его словам, сегодня некоторые страны стремятся максимально политизировать экономическое сотрудничество ради усиления своих позиций или извлечения конкретных дивидендов. ”Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов”, — подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что ”Северный поток-2” — коммерческий проект, который ”обоснован в финансовом и ресурсном отношениях”. ”Это хотя бы подтверждается тем, что нынешний год и без "Северного потока" стал рекордным в плане поставок российского газа в Европу — объем превысил 194 миллиарда кубических метров”, — пояснил Грушко.

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