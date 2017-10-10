В России могут заблокировать сайты, торгующие биткоином и другими криптовалютами

Банк России считает необходимым ограничить доступ к внешним сайтам, которые продают криптовалюты. Об этом во вторник на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов" заявил замглавы Банка России Сергей Швецов, пишет ТАСС.

Он заметил, что в настоящее время Центробанк РФ работает над осуществлением данного пункта с Генпрокуратурой.

Швецов объяснил, что на сегодняшний день биткоин из денежной единицы превратился в актив, имеющий принципы "финансовой пирамиды". Из-за этого инвестиции в него становятся неоправданно рискованными.

Как сообщает "Интерфакс", Швецов отметил, что ЦБ получает достаточно большое количество сигналов со стороны финансового рынка, которые говорят об интересе к криптовалютам как со стороны профессиональных участников, так и со стороны их клиентов.

"Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткойна последние два года", — заявил Швецов.

Криптовалюта, по его словам, — "это инструмент, который не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов".

"Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды", — отметил Швецов.

Тот органический рост объемов биткойна и постепенный рост спроса на его использование в качестве расчетной единицы в различных областях неконтролируемой части глобальной экономики превращается в спрос не расчетного, а инвестиционного характера, отметил он. "При том, что даже сами владельцы больших пакетов биткойнов говорят, что в системе не так много денег, этот инструмент достаточно низколиквиден, выйти из него практически невозможно", — указал Швецов.