В России хотят ввести налог на выезд из страны

По словам бизнесменов, необходимо, чтобы налог взимался каждый раз, когда кто-то покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов. Сумма налога (500 рублей) основана на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе.

Как отмечает ассоциация в докладе, сейчас наступил такой момент, когда в относительно короткие сроки можно возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность.

”Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год”, — говорится в документе ассоциации.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новый налог для туристов.