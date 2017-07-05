В Rimi в Пыхья-Таллинне будут выдавать пакеты с предупреждающими рисунками

Сегодня, в рамках недели природы, в магазине Rimi в Пыхья-Таллинне вместо обычных полиэтиленовых сумок будут выдавать пакеты с предупреждающим дизайном. На пакетах напечатают картинки и слоганы, рассказывающие о вреде пластика для природы, сообщает Rimi.

”Мы уже много лет проводим в Rimi недели природы, в рамках которых стремимся напомнить посетителям магазина, что вместо пластикового пакета можно выбрать более экологически чистую альтернативу. В этот раз мы решили, что самый лучший способ — это размещение информации о наносимом вреде прямо на пакете”, — рассказала специалист по социально ответственному предпринимательству Катрин Батс.

”Например, на сигаретных пачках есть тексты и картинки о вреде курения, и это может повлиять на то, что человек бросит или не начнет курить. Почему бы не исходить из того же принципа при продаже полиэтиленовых пакетов? Нынешняя кампания в Rimi придумана не для того, чтобы ткнуть в кого-то пальцем, а чтобы люди задумались, когда берут полиэтиленовый пакет”, — добавила Батс.

Победитель конкурса Rimi на лучший дизайн матерчатых сумок Юлия Даутова всегда считала, что к природе нужно относиться с уважением. ”К сожалению, наша жизнь стала слишком комфортной, поэтому люди не хотят замечать те проблемы, которые их напрямую не затрагивают. Я хочу сказать одно — если вы не стремитесь вникнуть в вопросы экологии и вам лень сортировать мусор, то, по крайней мере, выкидывайте его в контейнер, а не разбрасывайте по улицам и по лесам. Иначе это просто плевок в нашу прекрасную эстонскую природу”.

По мнению Юлии Даутовой, потребление полиэтиленовых пакетов снизится, если в супермаркетах их унесут подальше от касс и оставят там только бумажные пакеты и матерчатые сумки. ”Люди могли бы привыкнуть к тому, что носят с собой матерчатую сумку или многоразовый полиэтиленовый пакет. Также можно было бы поднять цену на полиэтиленовые пакеты до уровня матерчатой сумки — это заставило бы людей делать выбор в пользу последней”, — сказала Даутова.