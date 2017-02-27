В Rimi объяснили, почему из магазинов сети пропали напитки Coca-Cola

Coca-Cola logo ning tunnusvärve tuntakse kõikjal üle maailma. Foto: Andres Putting

Читатели портала Delfi и пользователи социальных сетей жалуются на то, что в некоторых магазинах сети Rimi нельзя купить напитки компании Coca-Cola. Представители Rimi объяснили, что это связано с процессом заключения нового договора между Rimi и Coca-Cola.