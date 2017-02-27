В Rimi объяснили, почему из магазинов сети пропали напитки Coca-Cola

Читатели портала Delfi и пользователи социальных сетей жалуются на то, что в некоторых магазинах сети Rimi нельзя купить напитки компании Coca-Cola. Представители Rimi объяснили, что это связано с процессом заключения нового договора между Rimi и Coca-Cola.
"Rimi предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и брендов, поэтому и в этом случае у покупателей есть возможность выбрать и приобрести самый подходящий напиток из широкого набора товаров, доступных в наших магазинах. Сейчас идет процесс переговоров о продлении договора, поэтому поставщик решил прекратить поставку напитков в нашу сеть магазинов. Поэтому возможна ситуация, когда в магазинах нельзя будет приобрести Coca-Cola и другие напитки, распространяемые этим поставщиком", — сообщила руководитель по отношениям с общественнностью Rimi Latvia Инга Бите.