В Рийгикогу проходит конференция о будущем эстонского лесного хозяйства

Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра сказал, комментируя конференцию ”Лес как природный ресурс и общая ответственность”, что Эстония — это лесное государство и наше ”зеленое золото” необходимо использовать целесообразно, сохранять и защищать, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Леса Эстонии — часть нашего духовного мира, нашей истории и идентичности. Это означает, что политика в области лесоводства не должна исходить лишь из экономических интересов и объемов вырубки. Мы также должны учитывать экологические и социальные ценности”, — сказал Вакра. По его словам, комиссия по окружающей среде решает вопросы, связанные с лесным хозяйством, учитывая защиту окружающей среды и сохранение природы.

”Мы очень серьезно обсуждали все крупные проекты, которые оказывают давление на вырубку эстонских лесов и прямым образом связаны с будущим эстонского лесного хозяйства. Ведь принятые сегодня неверные решения могут очень болезненно сказаться на нашем будущем, — подчеркнул Вакра. — Поэтому важно всегда учитывать аспекты, связанные с экологией. Почти половиной лесов Эстонии управляет государство через Центр управления государственными лесами. Нужно понимать, что владельцами этих лесов являются все граждане Эстонии. У всех нас есть не только право, но и обязанность принимать участие в обсуждении их будущего”. Он подчеркнул, что больше внимания необходимо уделять восстановлению и обновлению лесов.

По словам Вакра, обсуждаемые на сегодняшней конференции темы, связанные с будущим эстонского лесного хозяйства, — важны, чтобы совместно хранить самое ценное богатство Эстонии.

Конференция проходит в конференц-зале Рийгикогу. На ней обсуждаются темы, связанные с историческим формированием эстонских лесов и землепользованием, устойчивым развитием лесного хозяйства, потенциалом развития природного туризма, природным капиталом и его использованием и государственной лесной статистикой.

Конференцию ”Лес как природный ресурс и общая ответственность” организует комиссия по окружающей среде в сотрудничестве с гражданским объединением Eesti Metsa Abiks. Конференция началась в 10:00 и транслируется в интернете.