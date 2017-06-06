В Рийгикогу обсуждают возможность снятия пенсионерами всей накопленной во второй ступени пенсии

Разрешить снимать накопленную трудовую пенсию целиком или нет — эта тема разбила на два лагеря эстонских политиков и экспертов. Сегодня предложение пенсионного фонда Tuleva обсудили в финансовой комиссии Рийгикогу, передает ”Актуальная камера”.

Финансовая комиссия обсудила альтернативные возможности для тех пенсионеров, которые смогли накопить на второй ступени более 35 тысяч евро, пишет rus.err.ee.

По первоначальной версии законопроекта о накопительных пенсиях, изымать свои накопления не представляется возможным, можно лишь инвестировать в акции. Новая версия законопроекта, которая появилась на прошлой неделе и по поводу которой сегодня велись жаркие споры в Финансовой комиссии, позволяет забирать свои пенсионные накопления в течение короткого срока.