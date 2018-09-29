В Ригу прибыл первый поезд рейса Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Отметим, что некоторые латвийцы "перехватили" поезд еще на подъезде к Риге — в Елгаве — и выложили в сеть фотографии состава еще до того, как он прибыл в точку назначения.

Первый поезд отправился из Киева 28 сентября, а 29 сентября из Вильнюса или Шяуляй пассажиры смогли отправиться на нем в Ригу и назад — в Минск или Киев. Пока этот поезд будет курсировать раз в неделю.

По словам заместителя гендиректора "ЛЖД" Линаса Баужиса, после оценки результатов будет принято окончательное решение и возможно изменится время и частота рейсов.

"Поезд, который объединит 4 столицы — сложный и амбициозный проект, поэтому первые полгода маршруты будут пробными, их результаты позволят усовершенствовать услугу в будущем", — сказал Баужис.

Поездка из Киева в Ригу займет 19 ч., из Вильнюса в Ригу — около 4.30 ч., из Шяуляй в Ригу — около 2 ч. Билеты на поезд продаются в кассах вокзалов Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. В поезде девять купейных вагонов и один вагон повышенного комфорта.

Поезда из Шяуляй в Ригу будет стоить 16 евро, из Вильнюса — от 23 евро, из Вильнюса в Киев — от 50 евро.

Для поездки в Киев нужна белорусская транзитная виза. Проект осуществляется совместно с Украинской железной дорогой. Ранее сообщалось, что в будущем хотят включить в маршрут и Таллин. Из Вильнюса пока нельзя напрямую добраться на поезде в Ригу или Таллин.