29.09.2018, 16:00

В Ригу прибыл первый поезд рейса Киев-Минск-Вильнюс-Рига

 (32)
rus.DELFI.lv
EST 23
В Ригу прибыл первый поезд рейса Киев-Минск-Вильнюс-Рига
Foto: Latvijas Dzelzceļš

В субботу, 29 сентября, на Рижский железнодорожный вокзал прибыл первый состав нового рейса Киев-Минск-Вильнюс-Рига. В торжественном событии принял участие духовой оркестр.

Отметим, что некоторые латвийцы "перехватили" поезд еще на подъезде к Риге — в Елгаве — и выложили в сеть фотографии состава еще до того, как он прибыл в точку назначения.

Первый поезд отправился из Киева 28 сентября, а 29 сентября из Вильнюса или Шяуляй пассажиры смогли отправиться на нем в Ригу и назад — в Минск или Киев. Пока этот поезд будет курсировать раз в неделю.

По словам заместителя гендиректора "ЛЖД" Линаса Баужиса, после оценки результатов будет принято окончательное решение и возможно изменится время и частота рейсов.

"Поезд, который объединит 4 столицы — сложный и амбициозный проект, поэтому первые полгода маршруты будут пробными, их результаты позволят усовершенствовать услугу в будущем", — сказал Баужис.

Поездка из Киева в Ригу займет 19 ч., из Вильнюса в Ригу — около 4.30 ч., из Шяуляй в Ригу — около 2 ч. Билеты на поезд продаются в кассах вокзалов Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. В поезде девять купейных вагонов и один вагон повышенного комфорта.

Поезда из Шяуляй в Ригу будет стоить 16 евро, из Вильнюса — от 23 евро, из Вильнюса в Киев — от 50 евро.

Для поездки в Киев нужна белорусская транзитная виза. Проект осуществляется совместно с Украинской железной дорогой. Ранее сообщалось, что в будущем хотят включить в маршрут и Таллин. Из Вильнюса пока нельзя напрямую добраться на поезде в Ригу или Таллин.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кая Каллас пообещала рост пенсий на 200 евро и зарплат учителей до 2000 евро

29.09.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас пообещала прекратить созданный нынешним правительством "налоговый хаос", существенно повысить пенсии и зарплаты учителей, а также ввести единую систему образования на эстонском языке, передает rus.err.ee
Подробнее

Родители бьют тревогу и боятся за своих детей: педофилов отпускают одного за другим

29.09.2018
«Недавно дочка пришла из школы и говорит: «Мама, а ты знаешь, что недавно выпустили страшного педофила?» – рассказывает Мария. – Да, я читала новости и в шоке, что рецидивистов выпускают на свободу и даже не наблюдают за ними, а они тем временем снова обхаживают детей и покупают им шоколадки. Но сейчас детей об этом стали уже предупреждать на уровне школы, потому что правоохранительные органы, пока не будет совершено преступление, вмешаться не могут. А никто не хочет, чтобы именно его ребенок стал поводом для очередного уголовного дела».
Подробнее


Дневник эстонского путешественника: как бросить работу и уехать в кругосветное путешествие

29.09.2018
Кайя и Яанус — молодая супружеская пара. Однажды они решили, что не хотят больше тратить свою жизнь на скучную офисную работу. Сказано-сделано! И вот они уже летят на встречу мечте — в кругосветное путешествие. Как же им это удалось?
Подробнее

Евгений Осиновский: главная задача предстоящих выборов — не допустить к власти EKRE

29.09.2018
По мнению председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, парламентские выборы весной 2019 года определят направление развития Эстонии на целые десятилетия, потому что в случае успеха на выборах Консервативной народной партии (EKRE) страна перестанет быть свободным демократическим государством.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат Эстонии по хоккею: Викинг - ПСШ (Нарва)

29.09.2018
29 сентября в Тарту и Таллинне начинается чемпионат Эстонии по хоккею. Поединок в ледовом холле "Тондираба", где чемпион страны таллиннский "Викинг" будет принимать нарвскую ПСШ, покажет Delfi TV (начало в 17:45).
Подробнее

Дневник Олега Самороднего: попытки легитимизации российского Крыма с помощью эстоноземельцев

29.09.2018
Кремлевская пропаганда интенсивно и неустанно работает над распространением тезиса о скором признании Европейским союзом Крыма российской территорией. В качестве ”доказательства” приводятся примеры приезда в Крым всевозможных делегаций из стран Евросоюза, в том числе и из Эстонии.
Подробнее


Пресса обнародовала израильскую версию гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

29.09.2018
Газета "Гаарец" впервые обнародовала подробности расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу военного инцидента 17 сентября, когда над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в который попала зенитная ракета комплекса С-200 российского производства, выпущенная сирийцами.
Подробнее

ВИДЕО: Сенсации не произошло: Контавейт проиграла финал Соболенко

29.09.2018
Победительницей крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала 20-летняя Арина Соболенко (WTA 20). В финальном матче атлетичная белоруска победила первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (WTA 27) - 6:3, 6:3.
Подробнее