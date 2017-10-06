В Риге запущен первый в странах Балтии подшипниковый завод компании Baltic Bearing Company

В Латвии возобновляется производство промышленных компонентов. Несколько лет назад начавшая свою деятельность в Риге Baltic Bearing Company (BBC), единственный в странах Балтии и один из самых современных заводов по производесву подшипников в Европейском союзе, управляющая товарными знаками BBC и BBC-R, с возможностью производства до 11 миллионов единиц подшипников и персоналом в компании 180 специалистов, инженеров и технологов.

Подшипники обладают исключительной надежностью и точностью, в которой нуждаеться любая техника, имеющая движущиеся или вращающиеся элементы – будь то стиральная машина, или локомотив поезда.

По словам Алексея Лоренца, директора по продажам в компании BBC, в Риге компания была основана потому, что ниша в Восточной Европе не была занята, и продукция ВВС заполнила её и теперь успешно конкурирует с традиционными производителями подшипников Чехии, Словакии, Словении, Польши. Инвесторы решили не покупать или модернизировать существующий завод, а начать все с чистого листа: спроектирован и построен завод, лаборатория, приобретено самое современное промышленное оборудование европейских, азиатских, американских производителей.

„На сегодняшний день BBC самая молодая и новая компания по производству подшипников в Европе, все оборудование – станки, испытательные стенды укомплектованы с расчётом на будущее, для удовлетворения не только текущих потребностей производства, но и оставаться конкурентоспособными на рынке в перспективе. “Продажи продукции компании расширяются, второй год подшипники ВВС устанавливаются в хорошо известных бытовых приборах Karcher, и в большинстве стран Европы у нас уже есть история продаж нашей продукции“, - сказал директор по продажам.

Быстрая доставка

Завод и склады находятся в Риге, поэтому своим клиентам в Балтии BBC может предложить быструю и недорогую доставку в течение одного рабочего дня, что поможет клиентам избежать дорогостоящего технического простоя из-за сбоев.

Baltic Bearing Company

По словам г-на Лоренца, для бизнеса в Балтийском регионе, важно, чтобы в Риге был основан крупнейший в странах Балтии склад с большим ассортиментом продукции. Такое предложение дает компании преимущество перед другими производителями.

BBC производит шариковые, конические, сферические, цилиндрические подшипники и шарниры различных технических параметров, как для оборудования всех промышленных отраслей так и для их изделий - автомобилей, тяжелых транспортных средств, электроприборов, металлургических станков, сельскохозяйственной техники, оборудования для производства топлива и энергии, бытовой техники и т.д. Компания гордится тем, что обладает самой современной лабораторией в Европе, где ведется разработка нового продукта, производство тестовых моделей и тестирование готовой продукции. Все производственные процессы, оборудование и лаборатория сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС.

Опыт и будущее

«Важнейшим свойством подшипника, определяющим его долговечность и надежную работу, является прецизионная точность всех компонентов. Подшипники ВВС соответствуют 6-му классу точности. Процесс производства максимально автоматизирован, к продукции применяется трёхуровневая система контроля: сначала оцениваются свойства полученных заготовок и материалов, в процесе производства проверяются отдельные компоненты подшипников, и наконец, конечный продукт проверяется на стенде », - пояснил специалист.

По словам г-на Лоренца, в настоящее время 20% опытных специалистов высшего уровня компания призвала к сотрудничеству из предприятий по производству подшипников со стороны различных стран восточной Европы, но целенаправленно развивает собственный штат, применяет систему передачи опыта, каждый из приглашенных специалистов обучает двух местных сотрудников, у которых есть потенциал в конечном итоге стать специалистами своей области.

BBC намерена развиваться: прогнозируется вторая фаза - расширения завод вдвое. Продукция компании смогла завоевать доверие к восточноевропейским странам и теперь уверенно переходит на рынки Центральной Европы, имеет потенциал конкурировать и занять новые ниши.

По всем вопросам о производстве Baltic Bearing Company можно обращать к Алексею Лоренцу, Директору по продажам, по электронной почте – lorencs@bbcr.eu.