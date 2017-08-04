В Риге, возможно, появится центр логистики Lidl

На ул. Улброкас в Риге строится новый центр логистики, возможно, связанный с немецкой сетью магазинов низких цен Lidl. Рижан беспокоит, что к компании тайно благоволит Рижская дума.

По информации, имеющейся в распоряжении Dienas bizness, 4 июля выдано разрешение на строительства центра логистики и вспомогательной пристройки на ул. Улброкас. Разрешение выдано на имя Байбы Гайсы 1934 г. рожд. 22 декабря между ней и SIA MMS Property Solutions заключен договор о покупке недвижимости, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на портал rus.db.lv.

Не исключено, что за именем Гайсы скрываются девелоперы Lidl SIA MMS Property Solutions. Странно, что для такого крупного проекта не требовалась детальная планировка, оценка влияния на среду и общественное обсуждение. Кроме того, в течение пяти дней на участке должна была появиться табличка о том, что строится, но ее до сих пор нет.

По словам представителя городского стройуправления Илзе Жуки, общественное обсуждение в данном случае и не требовалось, так как объект не будет создавать шума и загрязнения.

В компании MMS Property Solutions Db не удалось выяснить детали происходящего.