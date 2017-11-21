В Риге пройдет крупнейшая в Северной Европе биткоин-конференция

25 и 26 ноября в Риге состоится I международная конференция ”Baltic Honeybadger 2017”, посвященная криптовалюте биткоин и связанным с ней сферам: майнингу, биржевой торговле, инвестициям, а также бизнес-решениям и технологиям.

”Конференция ”Baltic Honeybadger 2017” — это первое деловое и образовательное мероприятие подобного уровня в Северной Европе. Она призвана вывести обсуждение одной из самых актуальных экономических тем на новый содержательный уровень, тем самым задав тренд развитию криптосферы во всем регионе”, — прокомментировал организатор конференции Дмитрий Волков (CEO SDVentures).

География спикеров представлена такими странами, как: США, Австралия, Россия, Канада, Великобритания, Финляндия, Бельгия, Словакия, Италия, Чехия, Латвия. Участники конференции ”Baltic Honeybadger 2017” первыми узнают о новейших технологических решениях, актуальных тенденциях, инвестиционных прогнозах в криптосфере, а так же лично пообщаются с мировыми лидерами индустрии и приобретут ценные знания и контакты.

25 ноября конференция пройдет в пространстве Rīgas Mākslas telpa (Kungu 3).

26 ноября — в помещениях коворкинга OraculeTang Space (Doma laukums 2).