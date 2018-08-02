02.08.2018, 19:05

В Риге открыт первый аптечный автомат в странах Балтии

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rus.DELFI.lv
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В Риге открыт первый аптечный автомат в странах Балтии
Pressifoto

В торговом центре Galleria Riga открылась первая автоматизированная аптека Medibox в странах Балтии.

Основатель и руководитель Medibox Улдис Виллерушс рассказал, что вскоре Medibox будет доступен и в других торговых, офисных, транзитных и университетских центрах стран Балтии.

Medibox предлагает препараты от простуды, для улучшения работы пищеварительной системы, укрепления иммунитета и витаминные комплексы, для укрепление нервной системы, здоровое питание, товары для интимного здоровья и личной гигиены.

Предприятие намерено расширять ассортимент и совершенствовать технические решения.

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