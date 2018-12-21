В Риге откроют центр модерации Facebook, трудоустроив 150 человек

Офис в Риге в 2019 по заказу Facebook откроет немецкая компания CCC (Competence Call Center). Основной задачей рижского подразделения будет проверка того, насколько публикации пользователей отвечают стандартам социальной сети. На данный момент планируется, что сотрудники будут отслеживать публикации на русском, латышском, литовском и эстонском языках, но в будущем круг языков может быть расширен.

"Люди, которые полагают, что увидели не отвечающее правилам содержание, сообщают об этом нам. Дальше мы используем комбинацию автоматических решений и человеческого участия. Участие человека очень важно. Учитывая наши размеры, вы можете представить количество сообщений, которые мы получаем", — заявил Аллан.

На данный момент модерацию публикаций на Facebook обеспечивают около 30 тысяч человек. "Среди них есть инженеры и технические эксперты, но примерно половина из них — люди, которые рассматривают полученные сообщения", — заявил Аллан. По его словам, если речь идет о модерации материалов порнографического характера, то для этого не нужно, чтобы человек владел конкретным языком. Если же речь идет о языке ненависти, то важно, чтобы модератор знал этот язык. Поэтому в Риге будут работать люди, которые владеют языками Восточной Европы.