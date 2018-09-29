29.09.2018, 21:20

В Риге цены на горючее выросли, в Таллинне и Вильнюсе — упали

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rus.DELFI.lv
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kütuse hind
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

В Таллинне и Вильнюсе на минувшей рабочей неделе цены на горючее уменьшились, в Риге возросли, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA.


Бензин 95-й марки самым дорогим был в Таллинне, далее следует Рига, затем Вильнюс. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, самая низкая — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на этой неделе на 0,4% до 1,317 евро за литр, дизельное топливо — на 1,2% до 1,247 евро за литр.

В Вильнюсе цена 95-го бензина не изменилась и, как и на прошлой неделе, составила 1,206 евро за литр. Дизельное топливо подешевело на 0,8% — до 1,145 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подешевел на 1,8% до 1,364 евро за литр, дизельное горючее — на 0,4% до 1,344 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе не менялась в Риге и Таллинне и составила соответственно 0,545 евро и 0,629 евро. В Вильнюсе автогаз подорожал на 1,7% до 0,599 евро за литр.

Tallinn Hockey weekend
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