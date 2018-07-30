30.07.2018, 14:35

В результате перехода на биотопливо резко выросли объемы продаж моторного бензина 98

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rus.delfi.ee
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Foto: Argo Ingver

Произошедший в мае переход на биотопливо привел к повышению в Эстонии потребления моторного топлива 98 более чем на треть, о чем свидетельствует статистика продаж эстонских розничных продавцов моторного топлива, говорится в пресс-релизе.

”В мае Эстония перешла на моторное топливо, содержащее биокомпонент, и, очевидно, именно из-за этого многие клиенты стали отдавать предпочтение моторному бензину 98, добавлять в которой биокомпонент по закону не обязательно”, — пояснил руководитель по производству моторного топлива Circle K Иво Попп.

Согласно составленному Налогово-таможенным департаментом обзору, в апреле в Эстонии было продано два миллиона литров моторного бензина 98, однако в мае, после введения в силу требования по обязательной добавке биокомпонента в большинство типов моторного топлива, уровень продаж бензина 98 составил уже три с половиной миллиона литров. По оценке Иво Поппа, многие новые потребители моторного бензина 98 хотят заливать в бак автомобиля более качественное топливо, что и обусловило резкий рост продаж.

”Переход на биотопливо снова вывел на первый план важность общего качества моторного топлива. Так как на конечное качество заправляемых в автомобиль продуктов, включая содержащее биокомпонент моторное топливо, значительное влияние, помимо происхождения продукта, также оказывает применение правильных рабочих процессов в лице перевозки и хранения топлива со стороны его продавца, я все-таки советую покупать моторное топливо только у надежных компаний, — сказал Попп. — Объемы продаж Circle K растут быстрее средних на рынке, и это говорит о том, что многие клиенты, исходя из соображений качества, выбрали своим новым партнером по топливу именно Circle K”.

Кроме этого, по словам Иво Поппа, стоит учитывать, что хотя закон не обязывает добавлять биокомпонент в моторный бензин 98, продавец топлива все-таки может сделать это в пределах до 5% на свое усмотрение, и на заправках такое топливо не должно быть обязательно обозначено отдельной маркировкой. Соответствующую информацию потребитель может получить у продавца топлива только в порядке запроса.

ТОП

”Я могу заверить всех тех, кто хочет заправляться только моторным бензином без биокомпонента, что продаваемый на заправках Circle K моторный бензин 98 является на 100% ископаемым топливом, и что в него не добавлен биокомпонент. Таким образом, мы желаем предлагать собственникам спортивных или уникальных машин, а также садовой и лесной техники, которые испытывают сомнения в отношении годности этанола, альтернативу, обеспечивающую безопасность и наилучшее возможное качество”, — сказал Попп.

”В то же время, как содержание биокомпонента (т.е. этанола) в моторном бензине 95, так и содержание биодизеля в дизельном топливе, которые в настоящее время продаются на наших заправках, останется на уровне менее 5%, и это означает, что они являются совершенно безопасными для всех автомобильных двигателей, и что владелец автомобиля может использовать моторное топливо с биокомпонентом для своей машины без каких-либо опасений, — добавил Попп. — Кроме этого, все типы продающегося на заправках Circle K моторного топлива содержат добавки miles, что позволяет поддерживать двигатель автомобиля более чистым и, соответственно, достигать экономии расхода топлива вплоть до 3%”.

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