В рекордно крупной ярмарке ученических фирм примут участие 260 молодежных предприятий

Сегодня с 12:00 до 17:00 в Таллинне пройдет грандиозная международная ярмарка ученических фирм. Ярмарка пройдет сразу в двух торговых центрах – в Rocca al Mare и Kristiine Keskus. В ней примут участие 260 ученических и мини-фирм из Эстонии и других стран, говорится в пресс-релизе.

Керсти Лоор, директор занимающейся организацией ярмарки программы JA Eesti (Junior Achievement), отметила, что в этом году в ярмарке примет участие больше фирм, чем когда-либо ранее. Более того — некоторым желающим даже пришлось отказать. ”В этом году в ярмарке наряду с эстонскими ученическими фирмами будут представлены и участники из-за рубежа — несколько совместных международных фирм учеников, представляющих разные страны, а также ученические фирмы из Италии, Швеции, Грузии, Финляндии и Латвии”, — рассказала Лоор.

Покупателей и самих юных продавцов в этом году наверняка порадует нововведение — возможность карточных платежей. ”И мы сами, и ученики уже несколько лет об этом мечтали, ведь возможность оплаты карточкой не просто удобна, но и способствует росту продаж. В этом году это наконец-то стало возможным благодаря банку SEB, но посетителям все же на всякий случай следует взять с собой и наличные деньги, поскольку не у всех фирм будут платежные терминалы, — сказала представитель JA Eesti. — Не стоит недооценивать ученические фирмы и думать, что они торгуют только копеечным товаром. Например, рекорд по обороту на ярмарке принадлежит фирме Spoony — он составил 1600 евро. В принципе цены товаров на ярмарке ученических фирм могут превышать и 100 евро”.

На ярмарке, которая пройдет сразу в двух торговых центрах (Kristiine Keskus и Rocca al Mare) будет представлен широчайший спектр товаров и услуг — начиная с простых товаров ручной работы и заканчивая оригинальным дизайном и высокотехнологичными решениями. Наряду с другими товарами на выставке будут представлены съедобные вилки и ножи, сигнальные перчатки для велосипедистов, водонепроницаемые бахилы для обуви и чехлы для музыкальных инструментов, не позволяющие рубашке задираться ”умные” подтяжки, жвачка ручной работы, мороженое ручной работы из эстонских конфет и болотная вода для ухода за кожей.

К концу дня жюри отметит лучшие ученические фирмы в нескольких категориях. Жюри выберет: самую инновационную идею, лучший продукт или услугу, самую сильную стратегию продаж, самую социальную ученическую фирму, самую выдающуюся фирму Центральной Балтики и самую стильную фирму. В жюри войдут предприниматели, связанные с бизнесом люди и преподаватели предпринимательства: Андрей Коробейник, Анне Суллинг, Яак Роосааре, Эвелин Сепп и другие. Лучшая эстонская ученическая фирма года определится в мае — на соревновании ученических фирм.

В этом году в 103 эстонских основных школах, гимназиях и профессиональных учебных заведениях было открыто 370 ученических фирм, что является рекордом. На разных школьных ступенях ежегодно по программам обучения предпринимательству JA Eesti учатся более 13 000 детей и молодых людей. Молодым предпринимателям оказывают помощь не только организация JA Eesti и учителя. Опытом в сфере продаж, маркетинга и промышленного дизайна с ними также делятся менторы (Southwestern Advantage, AS Infotark и многие другие).

В среднем прибыль одной ученической фирмы за время ее существования составляет около 200 евро, но может достигать и 10 000 евро. Ученические фирмы, оборот которых превышает 16 000 евро, должны быть зарегистрированы наравне с обычными предприятиями.

Первая эстонская ученическая фирма была создана в 1992 году в Таллиннской гимназии Вяйке-Ыйсмяэ — фирма занималась управлением кафе. Эстонские ученические фирмы добивались неплохих результатов на соревнованиях — например, многократно привозили призовые места с Ежегодного европейского соревнования ученических предприятий, в том числе трижды завоевывали первое место (в 2009 году Roheline Jälg, в 2013 году — Kolm Põrsakest, в 2017 году — Festera).