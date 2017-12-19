19.12.2017, 12:47

В расписании на линии Таллинн-Аэгвийду произойдут временные изменения


rus.delfi.ee
EST
Elroni rongid
Foto: Tanel Meos

С 23 декабря до 10 января международные пассажирские поезда будут в ходу по новогоднему расписанию. В расписании движения поездов Elron это повлияет на отправление двух рейсов на линии Таллинн-Аэгвийду.

В этот период времени на линии Таллинн-Аэгвийду рейс № 410 будет отправляться из Таллинна в 12:46, т.е. на 2 минуты позже, а рейс № 415, который в ходу в выходные дни и в дни государственных праздников, будет стартовать из Аэгвийду на 20 минут раньше, т.е. в 11:45, сообщает Elron. Изменятся также пути отправления некоторых рейсов на Балтийском вокзале.

Изменения в расписании движения международных пассажирских поездов носят временный характер, и исходящие из этого изменения в расписании Elron действуют с 23 декабря до 10 января.

Расписание Elron можно найти на домашней странице и платформах ожидания, бесплатную информацию о поездах предоставляет также круглосуточный информационный телефон 616 0245.

Читайте также:
138 000€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Квартира
59 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
144 900€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
93 000€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
189 000€
Tallinn, Коммерческий
132 500€
Tallinn, Квартира
123 100€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии