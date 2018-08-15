В расписании движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Нарва произойдут изменения

По причине ремонтных работ с 23 августа меняется расписание движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Нарва. Различия по сравнению с прежним расписанием небольшие, в основном, остающиеся в интервале 10 минут. Обращаем внимание на то, что по направлению из Таллинна в Нарву поезда в утреннее и дневное время будут отправляться на 5 минут раньше.

Изменение касается лишь рейсов по маршруту Таллинн-Нарва, расписание движения поездов на раквереской линии остается прежним.

Расписание движения, которое начнет действовать с 23 августа на линии Таллинн-Нарва, можно найти на сайте elron.ee, а также на инфостендах, расположенных на станциях. Бесплатную информацию о движении поездов предоставляет и круглосуточный информационный телефон 616 0245.