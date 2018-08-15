15.08.2018, 18:20

В расписании движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Нарва произойдут изменения


rus.delfi.ee
EST 1
Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
Foto: Anni Õnneleid

AS Eesti Raudtee начинает ремонтные работы на участке между станциями Кабала и Сонда, что повлечет за собой изменения в расписании движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Нарва с 23 августа.

По причине ремонтных работ с 23 августа меняется расписание движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Нарва. Различия по сравнению с прежним расписанием небольшие, в основном, остающиеся в интервале 10 минут. Обращаем внимание на то, что по направлению из Таллинна в Нарву поезда в утреннее и дневное время будут отправляться на 5 минут раньше.

Изменение касается лишь рейсов по маршруту Таллинн-Нарва, расписание движения поездов на раквереской линии остается прежним.

Расписание движения, которое начнет действовать с 23 августа на линии Таллинн-Нарва, можно найти на сайте elron.ee, а также на инфостендах, расположенных на станциях. Бесплатную информацию о движении поездов предоставляет и круглосуточный информационный телефон 616 0245.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии

15.08.2018
Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ: Болельщики "Реала" и "Атлетико" заполонили центр города!

15.08.2018
Вслед за футболистами приехали и болельщики испанских команд. Большинство из них отправилось в Старый город, откуда они пойдут одной колонной на стадион "Лиллекюла". Хоть команды и враждуют между собой, фанаты сохраняют спокойствие и ведут себя очень любезно. Смотрите галерею!
Подробнее

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова

15.08.2018
Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского союза Дональду Туску, Антонио Таяни, Жан-Клоду Юнкеру и Федерике Могерини обращение.
Подробнее

Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил первый месяц работы торжественным приемом

15.08.2018
Вчера, 14 августа, Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил вместе с гостями свой первый месяц работы после открытия. На мероприятии присутствовали многие известные общественные и культурные деятели, в их числе Таавет Хинрикус, Таави Котка, Лавли Перлинг и Ардо Хансон.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €

Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

15.08.2018
Хозяин ночного клуба Poseidon Эрик Круузимяги наконец представил в суде свою версию событий, которые закончились тем, что зарезали двоих мужчин, пишет Eesti Ekspress
Подробнее

8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии

15.08.2018
В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ c фан-зоны на Вабадузе : пиво, испанцы и немного футбола

15.08.2018
В среду, 15 августа, на таллиннском стадионе "Лиллекюла" состоится матч за Суперкубок УЕФА. В столицу Эстонии приехали тысячи болельщиков, перед экранами в 22:00 и вовсе усядутся десятки миллионов зрителей. А все это ради битвы лучших европейских команд - "Реала" и "Атлетико". О том, чем живет Таллинн в этот день и самые интересные новости футбола вы сможете узнать в нашем онлайн-блоге!
Подробнее