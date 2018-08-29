В районе Прийсле появится крупный бизнес-парк
Во вторник, 28 августа в столичном районе Ласнамяэ состоялась церемония закладки краеугольного камня фундамента нового здания бизнес-парка Прийсле по адресу Уссимяэ теэ 12.
Во вторник, 28 августа в столичном районе Ласнамяэ состоялась церемония закладки краеугольного камня фундамента нового здания бизнес-парка Прийсле по адресу Уссимяэ теэ 12.
Многофункциональная площадь возводимых строений позволит совместить под одной крышей как складские и промышленные, так и офисные помещения.
В церемонии закладки краеугольного камня приняла участие старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Старейшина отметила, что активно развивается не только центр района Ласнамяэ, но и его окраины. ”Создание такого рода бизнес-площадей позволит большому и малому бизнесу развиваться и поспособствует созданию новых рабочих мест. Считаю, что появление продовольственного рынка на территории парка было бы более чем оправдано”,- добавила Юферева.
Строительство на общей площади 3,1 га ведётся в четыре этапа. Первое коммерческое здание бизнес-парка было построено в 2014 году. Завершение всех работ по строительству бизнес-парка в районе Прийсле, в ходе которого будет построено пять малоэтажных зданий, намечено на 2021 год.
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