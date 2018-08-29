29.08.2018, 08:00

В районе Прийсле появится крупный бизнес-парк


rus.delfi.ee
EST
В районе Прийсле появится крупный бизнес-парк
Lasnamöe linnaosavalitsus

Во вторник, 28 августа в столичном районе Ласнамяэ состоялась церемония закладки краеугольного камня фундамента нового здания бизнес-парка Прийсле по адресу Уссимяэ теэ 12.

Многофункциональная площадь возводимых строений позволит совместить под одной крышей как складские и промышленные, так и офисные помещения.

В церемонии закладки краеугольного камня приняла участие старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Старейшина отметила, что активно развивается не только центр района Ласнамяэ, но и его окраины. ”Создание такого рода бизнес-площадей позволит большому и малому бизнесу развиваться и поспособствует созданию новых рабочих мест. Считаю, что появление продовольственного рынка на территории парка было бы более чем оправдано”,- добавила Юферева.

Строительство на общей площади 3,1 га ведётся в четыре этапа. Первое коммерческое здание бизнес-парка было построено в 2014 году. Завершение всех работ по строительству бизнес-парка в районе Прийсле, в ходе которого будет построено пять малоэтажных зданий, намечено на 2021 год.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

29.08.2018
На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.
Подробнее

ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента

29.08.2018
Посетивший Prisma клиент утверждает, что сказал и работникам магазина, что товар просрочен. Но придя в магазин спустя несколько дней, он увидел точно такой же просроченный кетчуп.
Подробнее




Ждать ли в этом году урожай грибов и когда идти их собирать

29.08.2018
Лето еще не кончилось, но любители собирать грибы самостоятельно уже бьют тревогу. Люди опасаются, что из-за слишком теплого и сухого лета в этом году собирать в лесу будет попросту нечего. Так ли это на самом деле, где лучше собирать грибы, и что происходит с их урожаем в последние годы — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €


ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег

28.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее

ФОТО DELFI: Молодежи меньше, чем охранников и министров. Ратас, Рейнсалу и Анвельт ознакомились с ситуацией в полупустом саду Канути

28.08.2018
Сегодня власти начали борьбу с молодежными группировками, в том числе и в саду Канути. Когда же вечером на место для ознакомления с ситуацией прибыли премьер-министр Ратас, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр юстиции Урмас Рейнсалу, то к этому моменту всю молодежь в парке уже разогнали охранники.
Подробнее

Президент общалась с нарвскими депутатами без переводчика, что понравилось не всем

28.08.2018
Сегодня вечером президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Нарвское городское собрание, пообщавшись с его руководством и рядовыми депутатами. Президент, продемонстрировавшая сегодня днем на нарвском променаде отличное владение русским языком, с депутатами говорила на эстонском и перевода не было, что разочаровало некоторых депутатов, в частности Владимира Бутузова.
Подробнее