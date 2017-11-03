В работе WhatsApp произошел крупный сбой

3 ноября в работе популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети Facebook, произошел масштабный сбой, затронувший пользователей из многих стран.

Судя по данным сайта Down Detector, проблемы с WhatsApp затронули пользователей из Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии Германии, России и других европейских государств. На неполадки в работе мессенджера также жалуются в Малайзии, Индии и Гонконге.

Как пишет издание Metro, пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений. При открытии мессенджера на экране отображается уведомление о неполадках и о том, что компания работает над их устранением.

Сроки устранения сбоя и его причины не уточняются, но в комментариях на Down Detector ряд пользователей сообщили о восстановлении работы сервиса.