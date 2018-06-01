В работе Visa произошел глобальный сбой

Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы, передает The Guardian.

Причины пока неясны, но клиенты Visa по всей Европе, включая Великобританию, жалуются, что их платежи были отклонены. ”Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию”, — заявили в компании.

”В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе. Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa”, — рассказал пресс-секретарь Marks&Spencer, одного из крупнейших британских ретейлеров.