В работе Skype произошел масштабный сбой

Пользователи сервиса Skype по всему миру пожаловались на неполадки в его работе. Согласно данным Down Detector, проблемы с работой начались после 10 часов по московскому времени.

В основном юзеры сообщают о невозможности авторизоваться в своем аккаунте, а также сбоях в получении и отправке сообщений.

Судя по информации Down Detector, проблемы испытывают пользователи из европейских стран, России, а также Японии и Индии.

Представители Skype подтвердили наличие проблем и заверили, что уже работают над их решением. В сервисе отметили, что зафиксировали сбои в отправке и получении сообщений.

Предыдущий сбой произошел в июне. Тогда сервис был полностью недоступен на протяжении нескольких часов.