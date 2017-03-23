В Пыльтсамаа начали производить двухлитровые соки

Ведущий эстонский производитель напитков Põltsamaa Felix запустил новую линию розлива и приступил к производству соковых напитков в больших, двухлитровых упаковках, снабженных уникальными для стран Балтии и Скандинавии экологичными крышками, открывающимися в одно движение, значится в пресс-релизе.

”Потребители все больше ценят в упаковке товара удобство и функциональность, предпочитая продукцию, не загрязняющую чрезмерно природу. Поскольку мы являемся одним из крупнейших производителей соков в Эстонии, для нас было важно выйти на рынок с крупной упаковкой соков и сделать процесс ее открытия максимально удобным. Благодаря новой линии розлива мы достигли этой цели”, — сообщил директор по маркетингу Põltsamaa Felix Марек Вийлол.

В марте компания Põltsamaa вывела на рынок пять соковых напитков в двухлитровых пачках: мультифруктовый, тропический и клюквенный соковые напитки, а также черносмородиново-яблочно-малиновые и вишнево-яблочно-арониевые напитки.

”В наш ассортимент мы всегда пытаемся добавлять вкусы любимых в Эстонии фруктов и ягод. Так, помимо более привычных вкусовых сочетаний, мы пополнили ассортимент двухлитровых соковых напитков вишнево-яблочно-арониевым напитком, идеально подходящим для сезона гриля”, — сказал Вийлол.

Все двухлитровые соковые напитки снабжены новыми крышками, открывать которые намного удобнее. Если ранее при открытии упаковки с соком нужно было удалять находящуюся внутри крышки фольгу, то в случае новых упаковок этой необходимости нет и крышки открываются в одно движение. ”Завод по производству соков Põltsamaa стал первым в Северных странах и странах Балтии, снабдивших подобными крышками двухлитровые упаковки”, — подчеркнул Марек Вийлол.

Новые крышки изготовлены из экологичного, восстанавливаемого сырья.

”Экологичные крышки на упаковках с соком обозначены изображением листика. Новые пробки полностью изготовлены из биопластика, сырьем для которого служит биоэтанол из бразильского сахарного тростника. Сахарный тростник в отличие, например, от нефти или природного газа, восстанавливается в природе быстро, так что мы имеем дело с быстро воспроизводимым сырьем”, — добавил Вийлол.