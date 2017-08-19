В Пыхья-Таллинне выбрали лучшие летние кафе, церемония награждения прошла на террасе победившего в конкурсе кафе Noble, расположенного в портовом городке Ноблесснера. Всего в организованном управой Пыхья-Таллинна конкурсе приняли участие 15 местных кафе и ресторанов.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, интерес к конкурсу превзошел ожидания — информация о летних террасах дошла до десятков тысяч людей, сообщвет управа.

”От того, как идут дела у этих фирм, зависят рабочие места и доходы жителей нашего района. Поэтому поддержка предпринимательства для районной управы имеет важнейшее значение”, — сказал Кальюлайд.

По результатам народного голосования первое место заняло кафе Noble, которое набрало 1684 голосов. На втором месте — ресторан La Tabla с 1296 голосами, и третье место обеспечила себе терраса ресторана Apelsini Raudtee (1028 голосов).

Спецприз Пыхья-Таллиннской районной управы получило расположенное рядом с Балтийским вокзалом кафе Sõbrad.

Принять участие в голосовании могли все желающие на эстонской и русской страницах районной управы в Фейсбуке, где кроме фотографий террас были размещены и их описания. Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся террасу, необходимо было поставить лайк соответствующему снимку. В общей сложности участники конкурса набрали более 7000 лайков.