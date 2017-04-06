В пятницу открывает двери обновленный магазин K-rauta в Хааберсти

Завтра, 7 апреля, в Таллинне откроется первый в Эстонии магазин K-rauta с новой концепцией. Прежний классический строительный магазин превратился в современный торговый центр с более понятной концепцией, а ассортимент пополнился 15 000 новых товаров.

В реновацию магазина K-rauta в Хааберсти было инвестировано 3,4 миллиона евро. Магазин был основательно обновлен — торговый зал ощущается более просторным, в нем новый интерьер, а выбор товаров и услуг увеличился.

”Мы соединили для клиентов две сильные концепции — успешный в Эстонии K-rauta и популярный в Литве Senukai. K-rauta является очевидным лидером на рынке строительных материалов и, конечно же, мы хотим сохранить такое положение. Мы также стремимся предложить больше частным клиентам — новая концепция в большей степени фокусируется на ожиданиях этой целевой группы и на новых услугах”, — сказал руководитель Kesko Senukai Estonia Рамунас Адамонис.

Наряду с товарами для строительства, обновленный магазин предложит широкий выбор товаров для интерьера, светильников, бытовой техники и хозяйственных товаров. Новинками для магазина станут, например, товары для проведения досуга, спортивное снаряжение и игрушки. Помимо услуги ремонта и установки здесь можно будет арендовать инструменты, пошить шторы или обшить по краям ковры.

”Мы с интересом ждем отзывов клиентов, и если выяснится потребность в каких-то дополнительных услугах или группах товаров, мы непременно рассмотрим возможность их добавления, — сказал Адамонис. — Мы работаем на весьма конкурентном рынке, что, конечно, заставляет нас прилагать усилия с тем, чтобы магазин K-rauta стал местом, где клиент чувствует, что ему рады, и где он может найти все, что ожидает”.

Чтобы иметь возможность предлагать дополнительные услуги и усилить роль консультирования в обновленном магазине создано более 20 дополнительных рабочих мест. Всего в магазине K-rauta в Хааберсти работает около 100 человек.

Крупнейшая в Прибалтике сеть магазинов строительных товаров и товаров для интерьера Kesko Senukai инвестирует в модернизацию и развитие магазинов в разных странах 100 миллионов евро. В Эстонии в сеть Kesko Senukai входят 8 магазинов K-rauta: два в Таллинне и по одному в Тарту, Пярну, Раквере, Курессааре, Выру и Валга. Также сети принадлежат 85 магазинов в Литве, 8 в Латвии и 27 в Беларуси. В 2016 году консолидированный оборот сети составил 493 миллиона евро.