В пятницу на заправках Таллинна подешевело топливо

Крупные продавцы топлива в пятницу, 17 марта, снизили цены на бензин и дизельное топливо на большинстве АЗС, передает rus.err.ee.
Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в пятницу на большинстве заправок Таллинна литр бензина стоит 1,087 евро, а литр дизельного топлива — 1,169 евро.
Еще накануне литр бензина отпускали в розницу по 1,159 евро, а литр дизельного топлива — по 1,169 евро.
За снижением цен стоит кампания фирмы Neste. До наступления субботы данное предприятие продает топливо по оптовым ценам.
Maardu, Квартира, 67 500 EUR
Tallinn, Квартира, 86 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)