17.03.2017, 16:00

В пятницу на заправках Таллинна подешевело топливо

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rus.delfi.ee
EST
Kütuse hind 17.01.2017
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Крупные продавцы топлива в пятницу, 17 марта, снизили цены на бензин и дизельное топливо на большинстве АЗС, передает rus.err.ee.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в пятницу на большинстве заправок Таллинна литр бензина стоит 1,087 евро, а литр дизельного топлива — 1,169 евро.

Еще накануне литр бензина отпускали в розницу по 1,159 евро, а литр дизельного топлива — по 1,169 евро.

За снижением цен стоит кампания фирмы Neste. До наступления субботы данное предприятие продает топливо по оптовым ценам.

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