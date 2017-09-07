В пятницу на Рынке Балтийского вокзала можно будет делать покупки до полуночи

Уже в эту пятницу, 8 сентября, пройдет первый на Рынке Балтийского вокзала ночной базар, и это означает, что рынок будет открыт до полуночи, и, помимо торговли, там будет предложена захватывающая развлекательная программа для всей семьи.

Сама традиция ночного базара происходит из средневекового Китая. В те времена рынкам в ночной жизни Китая отводилась центральная роль, и многие из них были открыты круглосуточно. До сих пор ночные базары очень распространены в культуре Китая и стали традицией, распространившейся по всему миру.

Например, в июне этого года в Лондоне впервые проводился ночной базар в королевском Кенсингтонском саду, на который прибыли более 50 различных предприятий общественного питания, и по соседству торговали как отмеченные звездами Мишелин рестораны, так и сомнительные и неизвестные будки с индийским карри.

Тренды меняются и в Эстонии, одним из ориентиров является обновленный Рынок Балтийского вокзала, открывший свои двери в мае этого года. Новый рынок создан как центр общины, где местный житель получает свою повседневную пищу и услуги, и атмосфера которого идеальна для того, чтобы предложить в дополнение к обычной торговле также развлечения. Ночью в пятницу рынок обещает развлечений больше, чем когда-либо раньше, так как пройдет первый ночной базар Рынка Балтийского вокзала. Посетителей ожидают множество льготных предложений рыночного товара, кино для детей, зона уличной еды с более широким, чем обычно, ассортиментом блюд будет работать на полную мощность, пройдут ярмарка рукоделия и дизайна, показ мод Каролин Куузик, а также сумрачную осеннюю ночь наполнят музыкой ансамбль Kukerpillid с Юссем Хаасма.