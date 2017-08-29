В Пярнумаа парк "Лоттемаа" будет открыт до конца сентября

Учитывая пожелания гостей тематического парка и полученную обратную связь, впервые за всю историю ”Лоттемаа” было решено продлить летний сезон, значится в пресс-релизе.

Детский парк ”Лоттемаа” будет открыт для посетителей в течение всех выходных дней сентября.

По словам члена правления тематического парка Рейна Малсуба, тема продления летнего сезона обсуждалась в связи с отзывами гостей.

”Опыт предыдущих сезонов показал, что семьи хотели бы посещать Деревню изобретателей не только до конца августа, поэтому окончание летнего сезона перенесено на конец сентября”, — сказал Малсуб уточнив, что в сентябре тематический парк открыт все выходные.

Также Малсуб подчеркнул, что в сентябре ожидается множество захватывающих впечатлений и веселых приключений — например, в театре Лоттемаа на 500 мест можно будет увидеть представление на тему жизни обитателей Деревни изобретателей.

Продление летнего сезона даст возможность семьям, а также школьным и детсадовским группам спланировать совместные выезды на выходные, чтобы вместе с жителями Деревни изобретателей стать участниками захватывающих приключений.

Парк Lottemaa открыт все выходные сентября, с субботы по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Лоттемаа находится в волости Тахкуранна, что неподалеку от Пярну.