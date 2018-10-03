03.10.2018, 17:03

В Пярну открылся новый завод Metsä Wood по производству фанеры из березы

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rus.delfi.ee
EST
В Пярну открылся новый завод Metsä Wood по производству фанеры из березы
Foto: Metsä Wood

Сегодня, 3 октября 2018 года в Пярну открылся новый завод по производству березовой фанеры предприятия Metsä Wood, входящего в концерн Metsä Group, специализирующийся на производстве изделий из дерева.

На официальной торжественной церемонии с приветственными речами выступили министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Рене Таммист и президент концерна Metsä Group Илкка Хямяля. Инвестиция Metsä Wood в пярнуский фанерный завод в размере 55 миллионов евро является ответом на возрастающий спрос на березовую фанеру на мировом рынке.

Для Metsä Wood инвестиция в пярнуский завод была стратегически важным вкладом в производство изделий из березы. Березовая фанера используется в основном в строительной и транспортной промышленности, объемы которой увеличились во всем мире в связи с углубляющейся урбанизацией.

”Инвестиция Metsä Wood является одной из крупнейших зарубежных инвестиций, совершённых в Эстонию за последние годы. Важно, что инвестиции направляются за пределы Таллинна”, — сказал министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист.

Общий объем инвестиций Metsä Wood в новый фанерный завод составил около 55 миллионов евро. Инвестициям подобного масштаба в Эстонию способствовал Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS), выделив предназначенную для крупных предприятий субсидию в размере 2 миллионов евро для создания в Пярнумаа 200 новых рабочих мест. ”Мы хотели бы предложить зарубежным инвесторам отличный экономический климат и квалифицированную рабочую силу, получающую конкурентоспособную зарплату.

Решение финского предприятия построить завод в Эстонии демонстрирует высокое доверие, оказанное нашей предпринимательской среде, а также компетенцию работников”, — сказал Рене Таммист.

Министр также добавил, что на рынке царит плотная конкуренция стран за получение иностранных инвестиций с более высокой дополнительной стоимостью. ”Хотелось бы выразить признательность работникам центра зарубежных инвестиций EAS и региональных инвестиционных консультантов из уездных центров развития — эта инвестиция является результатом их неустанной работы. Каждое предприятие, деятельность которого направлена на повышение получаемой с древесины дополнительной стоимости, очень полезно и необходимо Эстонии.

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