В Пярну открылся новый завод Metsä Wood по производству фанеры из березы

На официальной торжественной церемонии с приветственными речами выступили министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Рене Таммист и президент концерна Metsä Group Илкка Хямяля. Инвестиция Metsä Wood в пярнуский фанерный завод в размере 55 миллионов евро является ответом на возрастающий спрос на березовую фанеру на мировом рынке.

Для Metsä Wood инвестиция в пярнуский завод была стратегически важным вкладом в производство изделий из березы. Березовая фанера используется в основном в строительной и транспортной промышленности, объемы которой увеличились во всем мире в связи с углубляющейся урбанизацией.

”Инвестиция Metsä Wood является одной из крупнейших зарубежных инвестиций, совершённых в Эстонию за последние годы. Важно, что инвестиции направляются за пределы Таллинна”, — сказал министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист.