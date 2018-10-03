В Пярну открылся новый завод Metsä Wood по производству фанеры из березы

Сегодня, 3 октября 2018 года в Пярну открылся новый завод по производству березовой фанеры предприятия Metsä Wood, входящего в концерн Metsä Group, специализирующийся на производстве изделий из дерева.
На официальной торжественной церемонии с приветственными речами выступили министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Рене Таммист и президент концерна Metsä Group Илкка Хямяля. Инвестиция Metsä Wood в пярнуский фанерный завод в размере 55 миллионов евро является ответом на возрастающий спрос на березовую фанеру на мировом рынке.
Для Metsä Wood инвестиция в пярнуский завод была стратегически важным вкладом в производство изделий из березы. Березовая фанера используется в основном в строительной и транспортной промышленности, объемы которой увеличились во всем мире в связи с углубляющейся урбанизацией.
”Инвестиция Metsä Wood является одной из крупнейших зарубежных инвестиций, совершённых в Эстонию за последние годы. Важно, что инвестиции направляются за пределы Таллинна”, — сказал министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист.
Общий объем инвестиций Metsä Wood в новый фанерный завод составил около 55 миллионов евро. Инвестициям подобного масштаба в Эстонию способствовал Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS), выделив предназначенную для крупных предприятий субсидию в размере 2 миллионов евро для создания в Пярнумаа 200 новых рабочих мест. ”Мы хотели бы предложить зарубежным инвесторам отличный экономический климат и квалифицированную рабочую силу, получающую конкурентоспособную зарплату.
Решение финского предприятия построить завод в Эстонии демонстрирует высокое доверие, оказанное нашей предпринимательской среде, а также компетенцию работников”, — сказал Рене Таммист.
Министр также добавил, что на рынке царит плотная конкуренция стран за получение иностранных инвестиций с более высокой дополнительной стоимостью. ”Хотелось бы выразить признательность работникам центра зарубежных инвестиций EAS и региональных инвестиционных консультантов из уездных центров развития — эта инвестиция является результатом их неустанной работы. Каждое предприятие, деятельность которого направлена на повышение получаемой с древесины дополнительной стоимости, очень полезно и необходимо Эстонии.