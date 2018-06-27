27.06.2018, 17:40

В Пярну и Пярнумаа автобусные билеты для приезжих с июля будут значительно дороже, чем для местных


rus.delfi.ee
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Pärnu uued bussid
Pärnu uued bussidFoto: Merit Hirvoja-Tamm, Delfi

Пярну и Пярнумаа станут первыми в Эстонии, где запустится единая билетная система. С 1 июля для туристов начнут действовать значительно более высокие цены, чем для местных жителей. Бесплатно смогут ездить только учащиеся и пенсионеры.

На автобусных линиях Пярнумаа должны покупать билет только пассажиры в возрасте 20-62 лет. Для людей моложе и старше вне зависимости от местожительства поездка бесплатная, однако при входе в автобус они должны доказать право бесплатного проезда.

Жители Пярну и Пярнумаа, у которых нет права бесплатного проезда, могут купить проездной на месяц стоимостью 10 евро. Также можно выбрать проездной на час за 1 евро, на день — за 3 евро и на 5 дней — за 5 евро.

Для туристов цены выше. Проездной на час стоит 2 евро, на день — 5 евро, на 5 дней — 15 евро, а на месяц — 45 евро.

Дороже всего покупать бумажный билет у водителя автобуса, который стоит на городских линиях 3 евро, на пригородных линиях номер 39, 40 и 57 — 2 евро и на остальных уездных линиях — 1 евро.

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