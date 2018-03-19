В Prototron поступило больше 230 идей со всего мира

В рамках весеннего тура самого большого фонда технический идей Эстонии — Prototron — было подано 236 заявок. Популярными сферами стали оптимизация транспортных средств, медицина и решения, призванные сделать нашу повседневную жизнь удобнее, сказано в пресс-релизе.

Руководитель фонда Prototron Яна Павленкова рассказала, что в этом туре стало больше научных идей. ”Идеи, базирующиеся на докторских работах или научных исследованиях, доказывают, что научное сообщество Эстонии готово двигаться в направлении капитализации своих изысканий — то есть выходить на рынок и создавать наукоемкие предприятия. И это не может не радовать — значит проведенные в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом преобразования в Prototron были очень полезны!”.

Необычно много было представлено идей для оптимизации работы автомобилей. ”Модернизация путей получения энергии, решения для детей и молодых мам, дальнейшие развития дронов, и конечно — платформы и идеи на базе блокчейна”.

Программа становится все более международной — идеи поступали не только из стран-соседей, но и из далеких Польши, Испании, Индии, Грузии, Ирана, Египта и Туниса. Команды из дальнего зарубежья активно используют программы э-гражданства и стартап-визы Эстонии.

Учрежденный Swedbank, Таллиннским техническим университетом и Таллиннским научным парком Tehnopol в 2012 году фонд начинает шестой год работы с общим годовым фондом в 130 000 евро. В добавление к самой программе, контактам и менторству, победители получают финансовую премию, 6-месячную инкубацию в Tehnopol и пакет юридических услуг Hedman Partners.

В рамках прошедших до сих пор туров фонду Prototron было представлено свыше 3000 идей, из которых 58 проектов получили финансирование в общей сумме 670 000 евро. При поддержке Prototron свои прототипы создали такие команды как Lingvist, Comodule, SprayPrinter, Bikeep и другие.