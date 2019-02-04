В прошлом году жители Эстонии потратили на новые мобильные телефоны 124 млн евро

Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что в прошлом году в расчёте на одного жители Эстонии в среднем на покупку мобильных телефонов было потрачено около 100 евро, что гораздо больше, чем когда-либо прежде. ”Рост экономики отражается в частности в данных продаж мобильных телефонов, чувство уверенности людей возросло и окрепло, а покупаемые ими телефоны становятся все дороже и технически совершеннее”, — прокомментировал Уусъярв.

По данным BRC Market Experts, в Эстонии средняя стоимость купленного в прошлом году мобильного телефона составила 315 евро, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Руководитель эстонского отделения BRC Market Experts Кейу Руус-Лепп отметила, что в течение двух последних лет 70 процентов жителей Эстонии в возрасте от 5 до 75 лет стали владельцами новых телефонов. ”Средняя продолжительность пользования мобильным телефоном составляет два года, и, если принять во внимание рост качества и увеличение срока службы, можно предположить, что объёмы продаж в первой половине нынешнего года будут более скромными. Люди просто уже выбрали необходимое им количество”, — считает Руус-Лепп.

По словам директора по продажам Tele2, в течение прошлого года доля продаваемых телефонов с большим, более 5,5 дюйма, экраном неуклонно росла, и в последнем квартале составила почти 90 процентов от общего количества проданных предприятием телефонов. ”Согласно данным статистики продаж Tele2, в прошлом году доминировали три крупных производителя — Samsung, Huawei и Apple, — на которые например в декабре пришлось в общей сложности 86 процентов проданных мобильных телефонов”, — сказал Уусъярв и добавил, что среди кнопочных телефонов первое место по продажам стабильно удерживает Nokia.