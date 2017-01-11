В 2016 году компания Telia установила по всей Эстонии 399 новых базовых станций мобильной связи, а также построила свыше 130 специальных технических решений во внутренних технических помещениях.

По словам заведующего отделом радиосети и трансмиссии Telia Eesti Эрмо Полма, в прошедшем году в 31 регионе страны были построены новые базовые станции, благодаря чему значительно расширились существующие зоны покрытия сетями 3G (UMTS900) и 4G (LTE800).

”Кроме того, мы активно развиваем работу станции, обеспечивающей действие услуги ”Домашний интернет 4G”, которая позволяет нашим клиентам пользоваться дома интернетом, работающим на базе мобильной связи, там, где нет возможности проложить кабель”, — добавил Полма.

Самые значительные работы 2016 года по уездам: