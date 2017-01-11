По словам заведующего отделом радиосети и трансмиссии Telia Eesti Эрмо Полма, в прошедшем году в 31 регионе страны были построены новые базовые станции, благодаря чему значительно расширились существующие зоны покрытия сетями 3G (UMTS900) и 4G (LTE800).
”Кроме того, мы активно развиваем работу станции, обеспечивающей действие услуги ”Домашний интернет 4G”, которая позволяет нашим клиентам пользоваться дома интернетом, работающим на базе мобильной связи, там, где нет возможности проложить кабель”, — добавил Полма.
Самые значительные работы 2016 года по уездам:
- Харьюмаа — 3 новых базовых станции (Табасалу, Соодевахе, Аллика), в Кейла улучшено качество действия сетей 3G и 4Gi. В уезде построено 15 новых базовых станций, всего вместе с Кейла — 25
- Хийумаа — новая базовая станция на полуострове Тахкуна, а также значительное улучшение зоны покрытия в Хельтермаа
- Ида-Вирумаа — 5 новых базовых станций (Нарва-Йыэсуу, Валасте, Ремнику, Пагари, Вайндлоо)
- Ярвамаа — новая вышка в Кяравете
- Ляэнемаа — две новых базовых станции в Кильтси и Топу, а также дополнительные 4 станции в уезде
- Ляэне-Вирумаа — для улучшения качества интернета в сетях 3G и 4G в Раквере и окрестностях города были установлены 18 новых базовых станций
- Пярнумаа — всего 17 новых базовых станций
- Пылвамаа — для улучшения качества интернета в сетях 3G и 4G в Пылва построены 9 новых базовых станции
- Рапламаа — 2 новых базовых станции в Кеава и Ваймыйса
- Сааремаа — 1 новая станция в Карала, кроме того 16 новых станций в Курессааре, цель которых — повысить качество связи в городе. На острове Рухно появился 4G- интернет.
- Таллинн — 7 новых базовых станций
- Тартумаа — 3 новых базовых станций (Лиллевялья, Раннакюла, Рингтеэ), 9 станция для улучшения связи
- Валгамаа — новая базовая станция в ОтепяВырумаа — новая станция в Ярвере, для улучшения связи построены 15 базовых станций