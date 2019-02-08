08.02.2019, 16:41

В прошлом году рынок страхования вырос почти на девять процентов


rus.delfi.ee
EST
Raha
Foto: Argo Ingver

По первоначальной оценке Союза страховых обществ Эстонии (ССОЭ), объем страхования жизни и страхования ущерба на рынке страхования в прошлом году вырос на девять процентов, а общая сумма страховых платежей составила 470 миллионов евро. Однако вследствие изменения методики изменение объема в государственной статистике не отражается.

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, прошлый год был переходным годом, когда страховщики предъявляли Департаменту статистики рапорты о страховых платежах по новой методике.

”Поэтому при оценке сумм страховых платежей может показаться, что рынок страхования ущерба в прошлом году вырос на целых 36 процентов. На самом деле, настолько объем бизнеса не увеличился, просто изменилась методика расчета платежей в счет страхования ущерба”, — сказал Пийрсалу.

Пийрсалу привел пример различия в указании платежей в счет дорожного страхования в ежемесячном опроснике Департамента статистики до и после изменения методики.

”До изменения клиент платил за годовой договор дорожного страхования 50 евро в квартал, и страховщик указывал этот страховой платеж в рапорте в четвертой части опросника в соответствии с периодом поступления. А согласно новой методике, в начале периода страхования в рапорте указывается годовой платеж в размере 200 евро, вне зависимости от того, какая сумма должна поступить в течение месяца, квартала или года”, — пояснил Пийрсалу.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Департамента статистики Марека Зачека, изменение методики предъявления статистики обусловлено изменениями в правовой среде.

”Страховщики уже начиная с 2016 года должны составлять отчеты для финансового контроля по новой методике расчета страховых платежей. По предложению ССОЭ в прошлом году Департамент статистики внедрил новую методику также в предъявляемые департаменту опросники, поскольку ССОЭ является главным потребителем статистики страхования”, — сказал Зачек. — ”Поэтому статистика страхования ущерба за 2018 год не сравнима с предыдущими и последующими годами, однако начиная с 2019 года статистику всех страховщиков снова можно будет использовать в сравнениях”, — добавил он.

ССОЭ — это профессиональная ассоциация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предупреждения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования.

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