В прошлом году рынок страхования вырос почти на девять процентов

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, прошлый год был переходным годом, когда страховщики предъявляли Департаменту статистики рапорты о страховых платежах по новой методике.

”Поэтому при оценке сумм страховых платежей может показаться, что рынок страхования ущерба в прошлом году вырос на целых 36 процентов. На самом деле, настолько объем бизнеса не увеличился, просто изменилась методика расчета платежей в счет страхования ущерба”, — сказал Пийрсалу.

Пийрсалу привел пример различия в указании платежей в счет дорожного страхования в ежемесячном опроснике Департамента статистики до и после изменения методики.

”До изменения клиент платил за годовой договор дорожного страхования 50 евро в квартал, и страховщик указывал этот страховой платеж в рапорте в четвертой части опросника в соответствии с периодом поступления. А согласно новой методике, в начале периода страхования в рапорте указывается годовой платеж в размере 200 евро, вне зависимости от того, какая сумма должна поступить в течение месяца, квартала или года”, — пояснил Пийрсалу.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Департамента статистики Марека Зачека, изменение методики предъявления статистики обусловлено изменениями в правовой среде.