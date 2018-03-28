В прошлом году Premia продала 11 миллионов литров мороженого

Несмотря на прохладное лето 2017 года, предприятие Premia Tallinna Külmhoone AS увеличило продажи мороженого в Эстонии на 16,5%.

Консолидированный оборот предприятия составил 48,6 миллиона евро, чистая прибыль составила 3,6 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Premia Айвара Ауса, невзирая на прохладные летние месяцы последних лет, предприятие смогло нарастить оборот продаж мороженого. ”Благодаря приверженной команде в прошлом году мы произвели и сбыли 5440 тонн, т.е. почти 11 миллионов литров мороженого. Из этого более двух третей, т. е. 3100 тонн, было продано в Эстонии, остальная часть была продана на основных экспортных рынках в Латвии, Литве и Финляндии”, — сказал Аус.

По его словам, Premia достигло лучших за последние десять лет результатов по продаже мороженого и одновременно завоевало крупнейшую долю рынка — по результатам исследования Nielsen, в 2017 году занимаемая доля рынка превысила порог 40%, что в еще большей степени укрепляет позицию Premia в качестве лидера рынка по производству мороженого.

”Нами достигнут уровень, когда превысить нынешние показатели крайне сложно, поэтому наша главная задача заключается в удержании завоёванной доли рынка. К тому же к новому сезону у нас намечены довольно амбициозные планы, и не исключено, что мы сможем еще больше укрепить занимаемые нами позиции”, — добавил Аус.

Как сказал председатель правления Premia, достижению таких значительных результатов способствовал тщательно продуманный портфель продукции. ”Как показывает опыт Premia последних лет, слишком широкий ассортимент брендов на прилавках магазинов вводит потребителя в замешательство, и в пестром многообразии мороженого многие замечательные изделия остаются без должного внимания. Поэтому мы решили сосредоточиться на самых любимых брендах, которые доказали свою состоятельность на рынке, и будем и впредь заниматься их разработкой”, — рассказал Айвар Аус.

Костяк портфеля продукции Premia состоит из серии мороженого Eriti Rammus, которая занимает 11,6% всего эстонского рынка мороженого и является самой популярной торговой маркой. За мороженым Eriti Rammus следует серия с наименованием самого бренда — серия Premia, занимая соответственно 10,6% доли рынка, и завершает тройку мороженое на палочке Väike Tom — 6,7% доли рынка.