В прошлом году KredEx поручился за обязательства 3 788 предприятий, частных лиц и КТ на сумму более 416 млн евро

Начиная с его учреждения в 2001 году при помощи кредитного поручительства KredEx предприятиям было предоставлено более 1,4 миллиарда евро.

В жилищной сфере в прошлом году были заключены 3383 новых договора кредитного поручительства за жилищный кредит, что обеспечивает жилищный кредит для различных целевых групп на общую сумму 284 млн. евро, из которых поручительство KredEx составляет 35 млн. евро. Кроме того, были заключены договоры кредитного поручительства для многоквартирных домов со 113 квартирными товариществами, что позволило им получить из банка более 14 млн. евро для ремонта многоквартирных домов. Поручительство KredEx составляет примерно 10 млн. евро из данных кредитов.

В прошлом году каждый пятый жилищный кредит был выдан с поручительством KredEx.

По словам Трийн Рейнсалу, главы дивизиона жилья и энергетической эффективности KredEx, рынок недвижимости оставался активным в 2018 году, и это ясно отражается и в результатах KredEx. ”Люди ищут возможности для приобретения собственного жилья, и зачастую преградой является именно отсутствие первичного взноса или дополнительного залога. По сравнению с 2017 годом объем поручительств по жилищному кредиту KredEx остался более-менее на том же уровне. Кроме того, в полном разгаре сейчас реконструкция многоквартирных домов, которую помогает проводить также кредитное поручительство многоквартирных домов, предлагаемое KredEx”.

В сфере частного и венчурного капитала финансирование предприятий продолжили при участии KredEx из Балтийского инновационного фонда (BIF) пять фондов частного и венчурного капитала, получившие инвестицию (BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund, Karma Ventures Fund I, BaltCap Growth Fund).

Также инвестицию из фонда EstFund получили соинвестиционный фонд с бизнес-ангелами United Angels Co-Investment Fund I и Tera Ventures Fund II, который инвестирует в инновационные венчурные инвестиции на ранней стадии. Итого при поддержке BIF и EstFund предприятий области достигают инвестиции частного и венчурного капитала в размере примерно 560 млн. евро.

Также продолжается подготовка к учреждению Балтийского инновационного фонда II, который должен начать свою деятельность уже в этом году.