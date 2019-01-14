В прошлом году компенсацией на лечение зубов воспользовались более 223 000 человек

”Большое количество тех, кто воспользовался этой компенсацией, явно показывает необходимость данной поддержки. Поскольку стоматологическая помощь является дорогостоящей услугой, очень большое количество людей в Эстонии не может себе ее позволить, до того, как эта компенсация вступит в силу. По финансовым причинам около 285 000 человек не посетили стоматолога. Этим людям из-за низкого дохода приходилось делать другой выбор, и стоматология часто не входила в число тех услуг, которые они могли себе позволить, помимо ежедневных расходов”, — объясняет министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По ее словам, стоматологическая помощь не компенсировалась годами, но нынешнее правительство решило снизить стоимость стоматологической помощи для тех, кто нуждается в ней больше всего.

”Компенсация на лечение зубов в размере 85 евро является очень важной государственной поддержкой для многих целевых групп, таких как пенсионеры по возрасту и пенсионеры по инвалидности, людей с частичной или отсутствующей трудоспособностью”, — говорит Сиккут. По ее словам, большое число пользующихся этой компенсацией — это также беременные и мамы детей в возрасте до одного года, которые также получают ежегодное стоматологическое пособие в размере 85 евро при небольшой доплате.