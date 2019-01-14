В прошлом году компенсацией на лечение зубов воспользовались более 223 000 человек

По словам руководителя основного направления страхования Больничной кассы, Кюлли Фриедеманн, целью стоматологической компенсации является повышение доступности стоматологической помощи для тех, кто в ней больше всего нуждается. ”Мы получили отзывы от стоматологов о том, что их посещают люди, которые долгое время не были на приеме.
Осенью прошлого года мы также рассмотрели вопрос об использовании компенсации, исходя из доходов людей, и наш первичный анализ показал, что более половины пособий используют те, кто получает минимальную заработную плату или не имеет дохода. Этот результат показывает, что стоматологическая компенсация приносит пользу людям и является важным шагом на пути к улучшению здоровья”, — сказала Фридеман.
Стоматологические услуги, которые возмещаются Больничной кассой, имеют единый прейскурант, установленный на всей территории Эстонии, который был создан в сотрудничестве со стоматологами, и который соответствует фактическим ценам. По словам Фридман, единый ценовой лист дает людям уверенность в том, что они получат за одну и ту же сумму одинаковое количество услуг. В этом году список также включает компонент заработной платы для медицинских работников и новый компонент — ИТ”, — объясняет Фриедеманн.
”Цены в стоматологических учреждениях в сельских и городских районах весьма различны, и единый прайс-лист, и цена, установленная Больничной кассой, безусловно, будет по-разному влиять на доходы стоматологических учреждений за стоматологические услуги. Прайс-лист, конечно, не учитывает цены аренды в центре Таллинна, но это средние цены по Эстонии. Понятно, что всем нам не нужно платить за стоматологическую прибыль, но нужно улучшать здоровье наших людей”, — сказала Фриедеманн.
Более 300 партнеров присоединились к стоматологической компенсации, это почти половина стоматологических клиник, действующих в Эстонии. Все стоматологические партнеры указаны на карте Больничной кассы.