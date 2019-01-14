14.01.2019, 18:10

В прошлом году компенсацией на лечение зубов воспользовались более 223 000 человек


rus.delfi.ee
EST
Katrin Metstak
HambaraviFoto: Priit Simson

В 2018 году Больничная касса за стоматологическое лечение компенсировала более 11 миллионов евро 233 000 застрахованным взрослым. Постоянно растущая посещаемость стоматологических клиник показывает, что стоматологическая компенсация помогла многим пройти проверку зубов и получить консультацию дантиста и, в случае необходимости, начать лечение зубов.

”Большое количество тех, кто воспользовался этой компенсацией, явно показывает необходимость данной поддержки. Поскольку стоматологическая помощь является дорогостоящей услугой, очень большое количество людей в Эстонии не может себе ее позволить, до того, как эта компенсация вступит в силу. По финансовым причинам около 285 000 человек не посетили стоматолога. Этим людям из-за низкого дохода приходилось делать другой выбор, и стоматология часто не входила в число тех услуг, которые они могли себе позволить, помимо ежедневных расходов”, — объясняет министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По ее словам, стоматологическая помощь не компенсировалась годами, но нынешнее правительство решило снизить стоимость стоматологической помощи для тех, кто нуждается в ней больше всего.

”Компенсация на лечение зубов в размере 85 евро является очень важной государственной поддержкой для многих целевых групп, таких как пенсионеры по возрасту и пенсионеры по инвалидности, людей с частичной или отсутствующей трудоспособностью”, — говорит Сиккут. По ее словам, большое число пользующихся этой компенсацией — это также беременные и мамы детей в возрасте до одного года, которые также получают ежегодное стоматологическое пособие в размере 85 евро при небольшой доплате.

По словам руководителя основного направления страхования Больничной кассы, Кюлли Фриедеманн, целью стоматологической компенсации является повышение доступности стоматологической помощи для тех, кто в ней больше всего нуждается. ”Мы получили отзывы от стоматологов о том, что их посещают люди, которые долгое время не были на приеме.

Осенью прошлого года мы также рассмотрели вопрос об использовании компенсации, исходя из доходов людей, и наш первичный анализ показал, что более половины пособий используют те, кто получает минимальную заработную плату или не имеет дохода. Этот результат показывает, что стоматологическая компенсация приносит пользу людям и является важным шагом на пути к улучшению здоровья”, — сказала Фридеман.

Стоматологические услуги, которые возмещаются Больничной кассой, имеют единый прейскурант, установленный на всей территории Эстонии, который был создан в сотрудничестве со стоматологами, и который соответствует фактическим ценам. По словам Фридман, единый ценовой лист дает людям уверенность в том, что они получат за одну и ту же сумму одинаковое количество услуг. В этом году список также включает компонент заработной платы для медицинских работников и новый компонент — ИТ”, — объясняет Фриедеманн.

”Цены в стоматологических учреждениях в сельских и городских районах весьма различны, и единый прайс-лист, и цена, установленная Больничной кассой, безусловно, будет по-разному влиять на доходы стоматологических учреждений за стоматологические услуги. Прайс-лист, конечно, не учитывает цены аренды в центре Таллинна, но это средние цены по Эстонии. Понятно, что всем нам не нужно платить за стоматологическую прибыль, но нужно улучшать здоровье наших людей”, — сказала Фриедеманн.

Более 300 партнеров присоединились к стоматологической компенсации, это почти половина стоматологических клиник, действующих в Эстонии. Все стоматологические партнеры указаны на карте Больничной кассы.

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