В прошлом году компания ERGO возместила ущерба на сумму в 28,8 миллиона евро

В 2016 году компания ERGO Insurance возместила ущерба на 28,8 миллиона евро, а ERGO Life Insurance — на 2,67 миллиона евро. В общей сложности клиенты компании уведомили ERGO в 2016 году о 28 678 страховых случаях.

В сравнении с предыдущим годом объем выплат по страхованию ущерба вырос на 4,2 миллиона евро, а количество страховых случаев — на 2 477 случая.

В сравнении с 2015 годом наиболее заметно (в общей сложности на 37%) выросло количество зарегистрированных случав имущественного ущерба, сообщила руководитель отдела урегулирования ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Наиболее значительный имущественный ущерб 2016 года имел место на строительном объекте, где в результате провала строительного основания перевернулся бурильный агрегат. В данном случае размер ущерба составил 449 000 евро.

”В сравнении с более ранними периодами, в прошлом году существенный имущественный ущерб был причинен огнем. Так, в феврале произошел пожар в складском здании, в ходе которого был уничтожен хранившийся там товар стоимостью 273 000 евро”, — рассказала Лепвальтс. В апреле же произошли три крупных возгорания в жилых домах — во всех случаях ущерб превысил 100 000 евро.

Читать еще

Что качается случаев личного ущерба то здесь, согласно Лепвальтс, произошло немало трагических происшествий. ”Истекший год ознаменовался тяжелыми дорожно-транспортными происшествиями и несчастными случаями на рабочем месте. Наиболее значительный ущерб был причинен вследствие январского дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, где травмы различной тяжести получило множество людей”, — добавила руководитель отдела урегулирования ущерба ERGO.

Как обычно, наибольшее число страховых случаев было связано со средствами передвижения. Здесь значительное влияние оказали июльские потопы и снегопады начала ноября.