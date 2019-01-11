В прошлом году Эстонский фонд дорожного страхования разослал 60 800 страховых напоминаний

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, количество напоминаний возросло в основном из-за неосведомленности и забывчивости автомобилистов.

”Несмотря на то, что система автоматического дорожного страхования действует уже четыре года, многие люди до сих пор игнорируют необходимость заключения страхового договора. Если человек не реагирует на полученное из Эстонского фонда дорожного страхования напоминание и не заключает страховой договор, то он обязан оплатить автоматическое дорожное страхование”, — пояснил Потсепп.

”Автоматическое дорожное страхование не является привлекательным решением для автомобилистов, поскольку оно значительно дороже обычного дорожного страхования. В случае причинения ущерба транспортным средством с автоматическим дорожным страхованием этот ущерб будет возмещен Эстонским фондом дорожного страхования, но сумма собственной ответственности для виновника составит 640 евро”, добавил Потсепп.

В прошлом году Эстонский фонд дорожного страхования выдал 25 600 извещений о подлежащих уплате страховых взносах. По состоянию на конец 2018 года в стране было 13 293 транспортных средства и прицепа с автоматическим дорожным страхованием.

У каждого зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре моторного транспортного средства или его прицепа должен быть действующий договор дорожного страхования. Заключить страховой договор обязано лицо, внесенное в дорожно-транспортный регистр в качестве ответственного пользователя транспортного средства или в качестве его собственника.