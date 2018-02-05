В прошлом году Coop Pank заработал 4,5 миллиона евро

Обретя в минувшем году отечественных владельцев и новый товарный знак, Coop Pank за год нарастил объемы всех важных направлений своей коммерческой деятельности согласно первоначальным неаудитированным экономическим результатам банка за 2017 год.

В 2017 хозяйственном году Coop Pank заработал чистую прибыль в размере 4,5 миллиона евро. Прибыль содержит одноразовую выручку от продажи недвижимости на сумму 3,2 миллиона евро. Банк инвестирует всю заработанную прибыль в расширение своей деятельности.

В 2017 году кредитный портфель Coop Pank увеличился на 56%, а депозитный портфель – на 24%. Рыночная доля Coop Pank в банковском секторе Эстонии выросла за год по депозитам с 1,5% до 2%, а по кредитам – с 0,9% до 1,3%.

За год количество клиентов Coop Pank увеличилось на 4600, причем более половины из них пришли в банк в четвертом квартале, после внедрения нового товарного знака. По состоянию на конец прошлого года у Coop Pank было около 36 000 клиентов, а у занимающейся мелким кредитованием дочерней фирмы Coop Finants – около 95 000 клиентов. В главной конторе и 14 представительствах Coop Pank и его дочерних фирм по всей Эстонии трудится свыше 200 человек.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, больше всего усилий в минувшем году было потрачено на реорганизацию деятельности банка в соответствии с новой бизнес-стратегией и внедрение нового товарного знака. «Завершившийся год стал для банка периодом закладки нового фундамента. Объемы нашего бизнеса выросли быстрее, чем это было предусмотрено бизнес-планом первого года деятельности. Мы внедрили новый товарный знак и внесли существенные изменения в клиентские предложения. Значительный прирост числа клиентов в последнем квартале прошлого года свидетельствует о том, что нам удалось заинтересовать целевые группы», заявил руководитель Coop Pank. Он добавил, что много внимания было уделено и технологическим нововведениям, в первую очередь запуску современных мобильного и интернет-банка, а также предоставление впервые в Эстонии возможности открывать счет в электронной среде.

Маргус Ринк отметил, что главной целью развития Coop Pank в 2018 году является дальнейшее наращивание объемов деятельности. «Мы продолжаем привлечение новых клиентов и принимаем активное участие в кредитовании предприятий и частных лиц. Масштабы нашей деятельности по-прежнему расширяются и мы неизменно сотрудничаем с розничной торговой организацией Coop. Мы намерены открыть дополнительные пункты банковского обслуживания в магазинах Coop по всей Эстонии. Уже весной мы начнем предлагать выплаты наличных на кассах в магазинах Coop», рассказал Маргус Ринк.

Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности около 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов.