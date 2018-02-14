В прошлом году биржевое предприятие Admiral Markets AS заработало 6 миллионов евро прибыли

По неподтвержденным аудитом данным, чистая прибыль предлагающей услугу онлайн-трейдинга на финансовых рынках компании Admiral Markets AS за 2017 год составила 6 миллионов евро.

Нетто-доход от трейдинговой деятельности предприятия достиг 19,3 миллиона евро. Предприятия сообщило, что годом ранее эти показатели составляли, соответственно, 5,9 миллиона евро и 18 миллионов евро.

Председатель правления Admiral Markets AS Сергей Богатенков подчеркнул, что прибыль предприятия во второй половине прошлого года была на 1,6 миллиона евро больше, чем за первые шесть месяцев года. В 2017 году коэффициент рентабельности собственного капитала Admiral Markets AS составил 23,9%.

Облигации Admiral Markets AS котируются в перечне облигаций на балтийских биржах Nasdaq, торговля облигациями ведется на таллиннской бирже Nasdaq.