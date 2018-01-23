В прошлом году автобусы Lux Express перевезли 2,4 млн пассажиров

За год рост количества клиентов внутреэстонских линий составил 14% - или же 136 315 пассажиров - и их общее число достигло 1,3 млн человек. Всего в ушедшего году автобусами Lux Express как на эстонских, так и на международных линиях воспользовалось 2,4 млн пассажиров.

На основной эстонской автобусной линии — Таллинн-Тарту — количество пассажиров выросло на 12%, но наибольший рост показала линия Таллинн-Курессааре, где пассажиропоток увеличился на 36% благодаря дополнительным отправлениям. На линии Таллинн-Пярну в 2017 году было на 17% больше пассажиров, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Lux Express.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, сильный рост пассажиропотока демонстрирует разумность инвестиций в удобство поездок на автобусе. ”Один автобус заменяет на шоссе в среднем 28 автомобилей — т.е. современные автобусы играют большую роль в уменьшении влияния на окружающую среду и в снижении нагрузки на шоссейные дороги. Пассажиры готовы пересесть с автомобиля на автобус в том случае, когда последний удобен, безопасен и позволяет проводить время поездки эффективно и с пользой”, — говорит Трейер.

В прошлом году автобусы Lux Express выходили в рейс 63 116 раза, что на 8% больше, чем в прошлом году и 93% рейсов завершились в пунктах назначения вовремя, и без опоздания.

На линии Таллинн-Рига число пассажиров выросло на четверть, т.е. на 25%. По словам Трейера, рижская линия популярна как для отдыха, так и среди предпринимателей, которые, отправляясь в Ригу автобусом, хорошо понимают преимущества этого вида транспорта перед автомобилем. Автобусы на линии Таллинн-Рига также представляют сильную конкуренцию самолету. ”Если учитывать время, затрачиваемое в аэропорту, то длительность поездки на автобусе такая же, но в автобусе на протяжении всей поездки можно посвятить время отдыху или работе. Наша главное предпочтение в том, что мы предлагаем людям время”, — пояснил Трейер.

На линиях, связанных с Петербургом, рост числа пассажиров за год составил в общем 6% и наибольший рост был на линии Хельсинки-Петербург, где клиентов было на 22% больше по сравнению с предыдущим периодом, а популярность автобусных рейсов выросла как у финнов, так и у россиян. Летом Lux Express открыл новый маршрут между Йыхви и Петербургом, который был очень хорошо принят пассажирами, поскольку прибытие на место назначение происходит быстро и удобно. На линиях Таллинн-Петербург и Рига-Петербург число пассажиров сопоставимо с уровнем прошлого года.

Если еще год назад у Lux Express в Эстонии было 80 отправлений в год, то на сегодня число отправлений заметно выросло и автобусы компании каждый день совершают 120 отправлений. ”Наша цель заключается в том, чтобы все больше людей считали бы автобус достойно альтернативой автомобилю, и, помимо удобства поездок, мы все так же сосредотачиваемся на расписании отправлений, чтобы сделать его еще более гибким”, — пояснил Трейер. По его словам, все больше автобусами пользуются бизнес-клиенты, которые ценят время поездки, которые можно отдать работе или отдыху.

В 2017 году большинство билетов на автобусы Lux Express приобретались в интеренете — 71%, что на 10% больше, чем годом ранее. На международные линии в интернете покупается 76% билетов.

В автобусном парке компании 82 автобуса, средний возраст которых 2,5 года. В 2017 году Lux Express инвестировал в автобусный парк около 3 млн евро, за которые были приобретены 8 новых автобусов. В этом году Lux Express планирует купить 15 новых высококачественных автобуса.