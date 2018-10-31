В продажу в Эстонии поступает телевизор Samsung с искусственным интеллектом

”Новый телевизор обладает более, чем 33 миллионами пикселей, что позволяет отображать значительно более детализированную картинку, чем раньше, — пояснил руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Поскольку видео в разрешении 8K еще относительно немного, и с ними связана необходимость перемещения очень больших объемов данных, при разработке нового телевизора мы сфокусировались на технологиях, которые позволяют получить опыт настоящего 8K вне зависимости от фактического разрешения картинки”.

Новый 8K телевизор Samsung обладает основанным на технологии искусственного интеллекта процессором Quantum 8K, умеющим анализировать изображение и дополнять его до уровня 8K, вне зависимости от исходного разрешения. Для обеспечения изображения 8K телевизор также оснащен рядом новых функций.

”Технология улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта AI Upscaling анализирует доступную информацию и соответствующим образом адаптирует изображение. Она способна учиться, обеспечивая оптимальное и наиболее эффектное изображение, — сказал Тоомас Тийтс. — По существу такая инновация означает, что вне зависимости от того, смотрит пользователь видеострим или передачу с дигибокса, процессор Quantum 8K улучшает качество изображения до уровня 8K”.