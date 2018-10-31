31.10.2018, 07:00

В продажу в Эстонии поступает телевизор Samsung с искусственным интеллектом

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rus.delfi.ee
EST
В продажу в Эстонии поступает телевизор Samsung с искусственным интеллектом
Samsung

На этой неделе в странах Балтии в продажу поступят новые большие телевизоры Samsung с разрешением 8K, отличающиеся особой технологией улучшения изображения, позволяющей адаптировать к качеству 8K практически любое видео.

”Новый телевизор обладает более, чем 33 миллионами пикселей, что позволяет отображать значительно более детализированную картинку, чем раньше, — пояснил руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Поскольку видео в разрешении 8K еще относительно немного, и с ними связана необходимость перемещения очень больших объемов данных, при разработке нового телевизора мы сфокусировались на технологиях, которые позволяют получить опыт настоящего 8K вне зависимости от фактического разрешения картинки”.

Новый 8K телевизор Samsung обладает основанным на технологии искусственного интеллекта процессором Quantum 8K, умеющим анализировать изображение и дополнять его до уровня 8K, вне зависимости от исходного разрешения. Для обеспечения изображения 8K телевизор также оснащен рядом новых функций.

”Технология улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта AI Upscaling анализирует доступную информацию и соответствующим образом адаптирует изображение. Она способна учиться, обеспечивая оптимальное и наиболее эффектное изображение, — сказал Тоомас Тийтс. — По существу такая инновация означает, что вне зависимости от того, смотрит пользователь видеострим или передачу с дигибокса, процессор Quantum 8K улучшает качество изображения до уровня 8K”.

Также экран обеспечивает яркость до 4000 нит и обладает технологией HDR (High Dynamic Range) 10+, гарантирующей максимально точную цветопередачу. Технология Q HDR 8K позволяет видеть на экране все детали вне зависимости от того, насколько темным или светлым является конкретный кадр.

Новый телевизор Samsung совершает технологический рывок и в том, что касается звучания. Процессор на основе искусственного интеллекта анализирует звук в сценах согласно типу контента и жанрам. Для прослушивания музыки нет необходимости самостоятельно менять настройки в меню — глубокий и детальный звук обеспечен пользователю постоянно.

Также телевизоры Q900R QLED обладают рядом функций, уже имевшихся у предыдущих телевизоров Samsung. Так, например, с телевизором поставляется популярный пульт One Remote, позволяющий управлять всеми подключенными к телевизору устройствами. Режим Ambient Mode делает экран в режиме ожидания похожим на находящуюся позади телевизора стену, а кабель One Visible Connection позволяет избежать использования множества соединительных проводов, поскольку телевизор обладает всего одним подключением, обеспечивающим передачу всех сигналов. Новые телевизоры Q900R QLED 8K будут доступны с экранами четырех диагоналей — 65, 75, 82 и 85 дюймов.

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