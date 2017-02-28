В продажу поступила питьевая вода в пивных бутылках ”Jevgeni”

Вырумааская пивоварня Pühajõe выпустила в пивных бутылках питьевую воду ”Jevgeni”, сообщает портал Lõunaeestlane.

По словам владельца пивоварни Райна Эплера, законодательная и экономическая среда в Эстонии меняется очень быстро, что требует креативной реакции и необходимости, наряду с традиционным выбором, в инновационных товарах. ”Как говорят на селе: не надо держать все яйца в одной корзине”, — сказал он.

По слова предпринимателя, производители пива оказались в сложной ситуации не только из-за постоянно растущего акциза и запланированного запрета на рекламу, но и в связи с тем фактом, что прилежные по своей сути эстонцы будут пить меньше пива, поскольку правительство назвало такое поведение необходимым и правильным.

Начиная с понедельника ”Jevgeni” можно приобрести во всех крупнейших сетях и в некоторых более мелких магазинах по всей Эстонии.