В продаваемом в Эстонии египетском картофеле обнаружили опасное заболевание

Департамент сельского хозяйства обнаружил в египетском картофеле, который продается в Эстонии, бурую бактериальную гниль — одну из опаснейших болезней, вызываемую бактерией Ralstonia solanacearum. Для человека она не опасна, но сажать в Эстонии такой картофель нельзя, передает rus.err.ee.

"Важно помнить, что картофель из экзотических стран следует использовать целесообразно и ни в коем случае не сажать в саду, где болезнь может распространиться дальше. Для здоровья людей это заболевание растений не представляет опасности", — отметил советник департамента Март Кинкар.

При посадке зараженного картофеля при благоприятных условиях может быть заражена большая часть урожая. При этом борьба с распространением заболевания весьма дорогостоящая для землевладельцев. Бактерии могут находиться в клубнях, но болезнь может никак не проявляться.