23.05.2018, 14:53

В продаваемом в Эстонии египетском картофеле обнаружили опасное заболевание

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rus.delfi.ee
EST 37
Hinnad turgudel
Hinnad turgudelFoto: Ilmar Saabas

Департамент сельского хозяйства обнаружил в египетском картофеле, который продается в Эстонии, бурую бактериальную гниль — одну из опаснейших болезней, вызываемую бактерией Ralstonia solanacearum. Для человека она не опасна, но сажать в Эстонии такой картофель нельзя, передает rus.err.ee.

"Важно помнить, что картофель из экзотических стран следует использовать целесообразно и ни в коем случае не сажать в саду, где болезнь может распространиться дальше. Для здоровья людей это заболевание растений не представляет опасности", — отметил советник департамента Март Кинкар.

При посадке зараженного картофеля при благоприятных условиях может быть заражена большая часть урожая. При этом борьба с распространением заболевания весьма дорогостоящая для землевладельцев. Бактерии могут находиться в клубнях, но болезнь может никак не проявляться.

Вышеупомянутый картофель попал в Эстонию через временные склады в Италии и Латвии, при осмотре признаки заболевания обнаружены не были, и овощи были запакованы в соответствии с требованиями. Поскольку в Египте встречается заражение бурой гнилью, предусматривается, что со всех растений из этого региона необходимо брать пробы и проводить лабораторные анализы.

До сих пор в Эстонии такое заболевание растений не встречалось, сообщил департамент.

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